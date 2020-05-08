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Aktüel

Esenler’de çöken istinat duvarı havadan görüntülendi

Esenler’de sahur vakti bir inşaatın istinat duvarı çöktü.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 10:39:19 -
Esenler’de çöken istinat duvarı havadan görüntülendi

Esenler’de sahur vakti bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Çöken istinat duvarın drone ile görüntülendi.


Esenler Kemer Mahallesi 945 Sokak’ta yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı sahur vakti çöktü. Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, evler tedbir amaçlı boşaltıldı.


Esenler’de yaşanan tehlikenin boyutu, hava aydınlanınca ortaya çıktı. Çöken istinat duvarının çevresindeki birçok binanın büyük risk atlattığı görüldü. Çöken istinat duvarı çevresi drone ile havadan görüntülendi.

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