Esenler’de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM 100. Yılı saat 21.00’ı gösterdiğinde coşkuyla kutlandı. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, vatandaşların coşkusuna ortak oldu. İlçede görev yapan polis ekipleri de siren çalıp mahalle mahalle gezerek kutlama yaptı.

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM 100. Yılı kutlamaları iptal edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine Esenler’de vatandaşlar saat 21.00’da balkon ve camlara çıkarak İstiklal Marşını okuyarak 23 Nisan’ı coşkuyla kutladı. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ilçede bulunan bir sitede 23 Nisan coşkusunu vatandaşlarla birlikte yaşadı. Öte yandan Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri saat 21.00’ı gösterdiği sürede mahalle mahalle gezerek sirenler çalarak 23 Nisanı kutladı.