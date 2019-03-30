Esenler yerel seçim sonuçları 2019 | İstanbul Esenler sonuçları Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranları

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Esenler belediye başkan adayları 2019

AK Parti Esenler belediye başkan adayı Mehmet Tevfik Göksu (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti Esenler belediye başkan adayı Mustafa Yılmaz (Millet İttifakı)

HDP Esenler belediye başkan adayı Gülsüm Öztürk

SP Esenler belediye başkan adayı Tuğrul Yalçınkaya

Vatan Partisi Esenler belediye başkan adayı Oktay Şahin

BTP Esenler belediye başkan adayı Hacı Çınar

Esenler belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını ve İstanbul’da kimin kazandığını merak ediyor. İstanbul Esenler’de seçmenler Esenler yerel seçim sonuçlarına göre Esenler belediyesini kim kazandı? Esenler belediyesi hangi partiden? Esenler 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul ili, Esenler ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) yerel seçim sonuçları, İstanbul yerel seçim sonuçları 2019, İstanbul ilçe seçim sonuçları 2019, İstanbul Esenler yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Esenler seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.tr’de yaşayacaksınız. Yine 2019 Esenler seçim sonuçları, Esenler yerel seçim 2019 partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

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Esenler belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 62

CHP % 15

İstanbul İBB seçim sonuçları 2014

AK Parti % 47

CHP % 40

HDP % 4

MHP % 4

Esenler belediye seçim sonuçları 24 Haziran 2018

AK Parti % 56

CHP % 12

HDP % 11

MHP % 10

İYİ Parti % 6