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Yerel Esenler TEM’de üç araçlı kaza: 3 kişi yaralandı
Yerel

Esenler TEM’de üç araçlı kaza: 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Esenler TEM’de üç araçlı kaza: 3 kişi yaralandı

İstanbul Esenler’de iki otomobil ile çekicinin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. İki şeridin trafiğe kapatılması nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM Otoyolu’nun Tekstilkent mevkisinde saat 23.15 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre 34 MFK 596 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu 59 FH 601 plakalı çekiciye çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan çekici, aynı yönde seyreden başka bir otomobile ve trafoya çarparak durabildi.

Kaza, saat 23.15 sıralarında TEM Otoyolu Tekstilkent mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 MFK 596 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 59 FH 601 plakalı çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çekici, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile ve trafoya çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle iki şeridi trafiğe kapatılan otoyolda trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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