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Yaşam Esenler sular saat kaçta gelecek? 3 Ağustos İSKİ su kesinti saatleri:
Yaşam

Esenler sular saat kaçta gelecek? 3 Ağustos İSKİ su kesinti saatleri:

3 Ağustos Çarşamba günü İstanbul’un pek çok ilçesinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin olduğu mahallelerde bulunanlar ise ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Sarıyer sular ne zaman gelir? Çatalca su kesinti saatleri:

Yeniakit Publisher
2022-08-03 17:52:00 -
Esenler sular saat kaçta gelecek? 3 Ağustos İSKİ su kesinti saatleri:

İstanbul’da 3 Ağustos Çarşamba günü su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple suların ne zaman saat kaçta geleceği araştırılıyor.

Esenler sular saat kaçta gelecek? 3 Ağustos İSKİ su kesinti saatleri:

İlçe        :              Ataşehir

Etkilenen Mahalleler     :              Mustafa Kemal Mah,Aşıkveysel Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              03.08.2022 17:09

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Başakşehir

Etkilenen Mahalleler     :              İkitelli Osb

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              03.08.2022 16:10

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Esenler

Etkilenen Mahalleler     :              Tuna Mah,Fatih Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi   :              03.08.2022 13:59

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Pendik

Etkilenen Mahalleler     :              Çınardere Mah,Velibaba Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              03.08.2022 16:54

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Çatalca

Etkilenen Mahalleler     :              Kaleiçi Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              03.08.2022 15:29

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Şişli

Etkilenen Mahalleler     :              Kuştepe Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              03.08.2022 15:44

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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