Esenler sular saat kaçta gelecek? 3 Ağustos İSKİ su kesinti saatleri:
3 Ağustos Çarşamba günü İstanbul’un pek çok ilçesinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin olduğu mahallelerde bulunanlar ise ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Sarıyer sular ne zaman gelir? Çatalca su kesinti saatleri:
İstanbul’da 3 Ağustos Çarşamba günü su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple suların ne zaman saat kaçta geleceği araştırılıyor.
Esenler sular saat kaçta gelecek? 3 Ağustos İSKİ su kesinti saatleri:
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Mah,Aşıkveysel Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.08.2022 17:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.08.2022 16:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Tuna Mah,Fatih Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 03.08.2022 13:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Çınardere Mah,Velibaba Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.08.2022 16:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Kaleiçi Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.08.2022 15:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Kuştepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.08.2022 15:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.