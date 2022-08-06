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Yaşam Esenler Şile Esenyurt sular saat kaçta gelecek? 6 Ağustos Cumartesi su kesinti saatleri:
Yaşam

Esenler Şile Esenyurt sular saat kaçta gelecek? 6 Ağustos Cumartesi su kesinti saatleri:

Sular ne zaman saat kaçta gelecek? 6 Ağustos Cumartesi günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise suların saat kaçta geleceğini araştırıyor. Peki, İstanbul sular saat kaçta gelecek?

Yeniakit Publisher
2022-08-06 12:30:00 -
Esenler Şile Esenyurt sular saat kaçta gelecek? 6 Ağustos Cumartesi su kesinti saatleri:

İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Peki, sular ne zaman saat kaçta gelecek?

Esenler Şile Esenyurt sular saat kaçta gelecek? 6 Ağustos Cumartesi su kesinti saatleri:

İlçe        :              Beykoz

Etkilenen Mahalleler     :              Riva Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi   :              06.08.2022 10:38

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 6.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler     :              Kılıçali Paşa Mah,Pürtelaş Hasan Efendi Mah,Cihangir Mah,Katipmustafa Çelebi Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              06.08.2022 10:11

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 6.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Esenler

Etkilenen Mahalleler     :              Davutpaşa Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              06.08.2022 12:18

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 6.8.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Esenyurt

Etkilenen Mahalleler     :              Orhan Gazi Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              06.08.2022 10:59

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 6.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Şile

Etkilenen Mahalleler     :              Geredeli Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              06.08.2022 12:00

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 6.8.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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