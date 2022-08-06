Esenler Şile Esenyurt sular saat kaçta gelecek? 6 Ağustos Cumartesi su kesinti saatleri:
Sular ne zaman saat kaçta gelecek? 6 Ağustos Cumartesi günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise suların saat kaçta geleceğini araştırıyor. Peki, İstanbul sular saat kaçta gelecek?
İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Peki, sular ne zaman saat kaçta gelecek?
Esenler Şile Esenyurt sular saat kaçta gelecek? 6 Ağustos Cumartesi su kesinti saatleri:
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Riva Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 06.08.2022 10:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kılıçali Paşa Mah,Pürtelaş Hasan Efendi Mah,Cihangir Mah,Katipmustafa Çelebi Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.08.2022 10:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Davutpaşa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.08.2022 12:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.8.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Orhan Gazi Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.08.2022 10:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Geredeli Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.08.2022 12:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.8.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.