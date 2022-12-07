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Gündem Esenler Oruç Reis İHL’nin bahçesine şıpkondu anaokulu!
Gündem

Esenler Oruç Reis İHL’nin bahçesine şıpkondu anaokulu!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, altılı masanın ABD'li danışman hamlesini gündemine taşıdı.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 10:54:00 - 2022-12-07 11:20:09
Esenler Oruç Reis İHL’nin bahçesine şıpkondu anaokulu!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'nin ABD'li danışman tutmasına ilişkin çarpıcı ifadeler kulalndı.

CHP, ABD’li danışman tutmuş..

CHP’nin yerlisi ne ki, ABD’li danışmanı da ne olsun?

Yerlisinin, ABD’lisinden farkı mı var?

İyi Parti, ittifak ortağı CHP’nin ABD’li danışmanı için, “Bizler ayrı partileriz” demiş..

Çok güzel, ayrı partilersiniz, ama aynı ittifaktasınız..

SP Lideri, ABD’li danışman hakkında çıtını çıkartamıyor..

Çok ezilmiş olmalı ki, “saldırı esastır” diyerek, Tayyip Erdoğan’a okları yöneltiyor.. McKinsey ile ilgili açıklamalarının esamisini, CHP’nin ABD’li danışmanı için yapmıyor, yapamıyor..

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