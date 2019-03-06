Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu: Türkiye'nin en büyük spor vadilerinden birini yapıyoruz

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Türkiye'nin en büyük spor vadilerinden birini yapacaklarını söyledi.

Mehmet Tevfik Göksu, Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde düzenlenen basın toplantısında ilçedeki Spor Kulliyesi ve Spor Vadisi ile Genç Yetenek Esenler projeleri hakkında bilgi verdi.

Göksu, Esenler ilçesinin İstanbul'da metrekareye en fazla insan düşen yerlerden olduğunu dile getirdi.

En genç nüfusa sahip ilçe olduklarını hatırlatan Göksu, "Bu genç nüfusa yönelik yapılacak en önemli çalışmalardan birinin spor olduğunu biliyoruz. Spor ve sporcuya ilişkin yapacağımız yatırımlar çok önemli. Esenler'i tam bir spor şehri yapacak altyapı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Üç temel perspektifimiz var. Sporun toplumsallaşması, ödüllendirme ve altyapı." diye konuştu.

Sporda altyapının önemine de değinen başkan Göksu, "Sporun toplumsallaşabilmesi için halkın spor yapabileceği alanların oluşturulması gerekiyor. Tesislerimiz, 2020-2021 yıllarında bitmiş olacaktır. Mahallelere de butik havuzlar yapıyoruz. 2019 sonunda 8 havuzumuz bitmiş oluyor. Bu butik havuzlar özellikle bayanlarımızın günü birlik spor yapabileceği yerler." değerlendirmesinde bulundu.

Esenler Erokspor'un bu sene şampiyon olacağına inandıklarını aktaran Göksu, yakın zamanlarda takımın Süper Lig'de oynayacağına ifade ederek sözlerini tamamladı.

- Spor Külliyesi

Toplam 284 bin metrekare alanda açılacak Spor Külliyesi ve Spor Vadisi, çocuk parkları ve sosyal tesisleri içinde barındıracak.

Spor Külliyesi ve Spor Vadisi içinde 15 adet futbol sahası, bir stadyum, Esenler Spor Merkezi, spor ve fitness salonu, kamp eğitim merkezi, spor lisesi, otel, yurt, sporcu sağlık merkezi, spor müzesi yer alacak.

- Yetenekler de keşfedilecek

Genç Yetenek Esenler projesi kapsamında yeni yetenekler keşfedilecek.

Proje ile sportif yetenek taraması yapılacak ve ilçedeki tüm gençler sonuçlar doğrultusunda spor branşlarına yönlendirilecek.