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Ekonomi Esendere Gümrük Kapısı'nda halüsinasyona neden olan bitki ele geçirildi
Ekonomi

Esendere Gümrük Kapısı'nda halüsinasyona neden olan bitki ele geçirildi

Bitkinin Güney Amerika'da yetiştirilen "peyote kaktüsü" olduğu belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-10-17 12:08:39 -
Esendere Gümrük Kapısı'nda halüsinasyona neden olan bitki ele geçirildi

ANKARA (AA) - İran'a açılan Esendere Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda içinde doğal olarak bulunan "meskalin" bileşiği nedeniyle halüsinasyona yol açan 113 kilogram "peyote kaktüsü"ne el konuldu.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Esendere Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giren bir tırın sürücüsünün rutin gümrük işlemleri sırasında şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine araç x-ray taramasına yönlendirildi.

Bazı kolileri tarama öncesi araçtan indirmek isteyen sürücü engellendi. X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilen ve narkotik dedektör köpeğin tepki verdiği koliler açıldı.

Kolilerde 113 kilogram 1530 adet bitki olduğu tespit edilirken, bu bitkilerin Güney Amerika'da yetiştirilen ve içinde doğal olarak bulunan "meskalin" bileşiği nedeniyle halüsinasyona yol açan "peyote kaktüsü" olduğu saptandı.

Bitkilerden elde edilen numunenin test cihazıyla yapılan analizinde uyuşturucu uyarısı tespit edildi.

Araca el konulurken, sürücü gözaltına alındı.

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