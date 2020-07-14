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Aktüel

Esence Dağı'nın zirvesi temmuzda yağan dolu ile beyaza büründü

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle şehrin en yüksek noktası olan Esence Dağı'nın zirvesi beyaza büründü.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 10:20:00 -
Esence Dağı'nın zirvesi temmuzda yağan dolu ile beyaza büründü

Üzümlü'de etkili olan sağanak ilçenin yüksek kesimleri ve kuzeyinde bulunan 3 bin 549 rakımlı Esence Dağı'na doluya dönüştü.

Dolu sebebiyle kentin en yüksek rakımlı noktası olan dağın zirvesi temmuz ayının ortasında beyaza büründü.

Yağış sebebiyle dağdan gelip ilçe merkezinden geçen Cimin Deresi de bazı kesimlerde kısmen taştı.

 

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