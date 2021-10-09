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Yaşam Esenboğa Havalimanı'nda ilginç anlar! Uçağa binen pilot, pistte son anda fark etti
Yaşam

Esenboğa Havalimanı'nda ilginç anlar! Uçağa binen pilot, pistte son anda fark etti

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, pistteki kaplumbağayı fark eden pilot, durumu teknisyene bildirerek kaplumbağayı güvenli alana gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 01:01:00 - 2021-10-09 01:14:03

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Erzincan'a gitmek için uçağa binen pilot, pistte gördüğü kaplumbağayı teknisyene bildirdi. Teknisyen ise, pistteki kaplumbağayı alarak güvenli alana götürdü.

Pilot pistte kaplumbağayı fark etti

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda meydana gelen olayda, Ankara’dan Erzincan’a gitmek için hazırlanan özel bir firmaya ait Gulfstream 4 tipi uçağın pilotu pistte bir kaplumbağanın olduğunu fark etti.

Pilot kalkışa geçmeden önce uçakta bulunan teknisyenden, pistte bulunan kaplumbağayı alıp güvenli bölgeye götürmesini rica etti.

Teknisyen müdahale etti

Teknisyen kaplumbağayı pistten alarak güvenli bölgeye uzaklaştırdı. Pilot ise teknisyene kaplumbağayı daha uzağa götürmesi konusunda uyarılarda bulundu

O anları kaydetti

Pilot ise o anları yanında bulundurduğu telefon ile kayıt etti. Görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşılırken, kullanıcılar ise pilot ve teknisyeni tebrik etti.

 

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