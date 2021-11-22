Eşek sütü sabunu nedir, faydaları nelerdir?

Zengin vitamin içeriğiyle kozmetik ürünlerinde sık sık yer verilen eşek sütü sabunu, pH değeri bakımından anne sütüne oldukça yakındır. A, B1, B2, C ve E vitamini yüksek miktarda Magnezyum, Kalsiyum, Potasyum, Fosfor, Çinko, Sodyum içerir.

Eşek Sütü Sabununun Faydaları Nelerdir?

Sivilce, siyah nokta ve aknelerin giderilmesini sağlar.

Cilt kararmaları ve cilt lekelerine karşı etkilidir.

Cildi gençleştirir ve kırışıklıkları giderir.

Cildin sıkılaşmasını ve dolgunlaşmasını sağlar.

Ciltteki nem oranını dengeleyerek sağlıklı ve parlak bir görünüm verir.

Alerji durumlarında ortaya çıkan cilt kızarıklıkları ve kaşıntılarını azaltır.

Hücreleri yenilediği için, yaşlılık lekelerini azaltır.

Sedef ve egzama gibi cilt hastalıklarına karşı iyileştirici özelliği vardır.

Saça faydaları

Saç köklerini güçlendirerek eşek sütü sabunu saç dökülmesi gibi sorunlar ortadan kaldırır.

Saçların hızlı sağlıklı uzamasına yardımcı olur ve iyi bir besleyicidir.

Saç derisinde oluşan deri döküntüsü, kaşıntı, kepek gibi sorunların giderilmesine yardımcı olur.

İçeriği sayesinde saçların ve saç derisinin nem dengesini geri kazandırır böylelikle saçta ki kuruluğu ortadan kaldırır. Boyadan veya yüksek ısıdan dolayı yıpranmış saçlara nemini geri kazandırır ve daha sağlıklı görünmesini sağlar.

Eşeksütü sabunu nasıl kullanılır?

Yüzünüze uygulayacağınız zaman maske gibi uygulayın ve köpürtün. Cilt üzerine masaj yaparak uygulayın ve 5 dakika sonra yıkayın. Eşek sabununu tüm vücuda uygulayabilirsiniz.

Unutulmamalı ki; Her besinde olduğu gibi tüketiminde aşırıya kaçılması zararlı olabilir.