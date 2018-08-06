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Eşeğiyle birlikte uçuruma yuvarlandı!

Bingöl’de bindiği eşekle birlikte yuvarlanan 41 yaşındaki Tekin Doğan, 112 acil servis ekiplerince düştüğü uçurumdan kurtarıldı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 16:54
Eşeğiyle birlikte uçuruma yuvarlandı!

Olay, Yedisu ilçesine bağlı Kaşıklı köyü Bağırdağı Yaylasında meydana geldi. Yaylada bulunan Tekin Doğan, hayvanlarını otlatmaya götürdü.

Hayvanlarla birlikte ilerleyen Doğan, dengesini kaybederek bindiği eşekle birlikte uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 1 saat sonra köylüler tarafından uçurumu düştüğü fark edilen Doğan’ın imdadına, haber verilmesi üzerine 112 sağlık ekipleri yetişti.

Sedye ve kızak yardımı ile saatler süren çalışmayla kurtarılan Doğan, ambulansla Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Doğan’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 16:54
  1. Bingöl
  2. Eşeğiyle uçuruma yuvarlandı
  3. kaza
  4. kurtarma operasyonu

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