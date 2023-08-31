Esed'in sonunu getirdiği Suriye'de bir annenin feryadı!

Katil Esed’in yönetimindeki Suriye’nin başkenti Şam'da kötü yaşam koşulları nedeniyle bir anne, çocuğunu cami önüne bıraktı.

2011’de başlayan iç savaş ve ekonomik ambargolar Suriye’de Esed rejimi kontrolündeki bölgelerde hayatı her geçen gün biraz daha zorlaştırıyor.

Yıllardır yapılan propagandalarla savaş bitmiş gibi gösterilmeye çalışılan Suriye'den her geçen gün onlarca sivil ölüm ve saldırı haberi gelmeye devam ediyor.

Halkına savaş açan katil Devlet Başkanı Beşşar Esed'in, yoksul ve kimsesiz bıraktığı halkı, çaresizlik içinde yaşam mücadelesi veriyor.

Çocuğunu camiye bıraktı

Şam'da kötü yaşam koşulları nedeniyle çocuğunu Sinan Paşa Cami önüne bırakan bir anne, bıraktığı notla yürekleri sızlattı.

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Anne yazdığı notta, çocuğun helal yolla dünyaya geldiğini, babasının vefat ettiğini ve kendisinin de çocuğa bakacak durumunun olmadığını belirtti.

Daily Ummah