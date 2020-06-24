Esed’in kızına aşk ilan eden asker tutuklandı
İsrail gazetesi Times of İsrael’in haberine göre Suriye’deki katil rejimin başı Esed’in kızına intenetten sevgisini ilan eden asker, tutuklanıp zindana atıldı.
Mehmet Aydın
Uyarılara rağmen diktatörün tek kızı olan Zein Esed’e olan sevgisini ilan ederek sosyal medyada video yayınlayan Sultani adlı asker, tespit edilip tutuklandı. Sosyal medyada, diktatör Beşar Esed’in 17 yaşındaki kızı için sevgisini ilan edip evlilik teklif eden video yayınlayan askerin işkence gördüğü de belirtildi.
Sultani yayınladığı videoda, “Seni seviyorum, seni gerçekten seviyorum. Benimle evlen. Sonsuza dek benim ol, zamanın sonuna kadar, ne olursa olsun senden vazgeçmeyeceğim” ifadelerini kullanıyor. Bazıları sevgisi için askeri alkışlarken, çoğu onu bunun hayatına mal olacağı konusunda uyardı.