Esed'in İdlib bölgesindeki yeni hedefi: Kebbine

Rejim ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde stratejik Kebbine köyü ve tepelerini ele geçirmek için saldırılarına hız verdi.

Dağlık ve yüksek konuma sahip olması nedeniyle, Hama ilinin Gab Ovası, İdlib'in Cisr eş Şuğur ilçesi ve Halep-Lazkiye otoyoluna hakim bu alan, muhaliflerin İdlib'den Türkmendağı'na geçiş yollarını da koruyan bir güvenlik eşiği konumunda.

Rejim, bölgeye İdlib'i ele geçirmeye yönelik operasyonlar çerçevesinde geçen yıldan bu yana aralıklarla şiddetli biçimde saldırıyordu.

Halihazırda rejim ordusu, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rus özel kuvvetleri ile özel güvenlik şirketlerine bağlı askerler, bölgeye hava ve kara saldırılarını yoğunlaştırdı.

Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden Suriye Özgürleştirme Cephesi çatısı altındaki Nasır Ordusu sözcüsü Muhammed Raşid, AA muhabirine konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Raşid, rejimin Kebbine tepelerini ele geçirmesi halinde Türkmendağı'nı ateş üstünlüğüyle kuşatmaya alacağını söyledi.

Bölgenin Türkmendağı'nın ikmal yolu niteliğinde olduğuna işaret eden Raşid, "Kebbine bölgesi, İdlib'den Türkmendağı'na giden askeri muhaliflerin konvoylarının güzergahında yer almaktadır. Bu eksende rejim, İranlı milisler, Rusya destekli 5. Kolordu muhaliflerle saldırmaktadır." diye konuştu.

Raşid, karadan ilerlemeye çalışan Esed rejiminin hava saldırılarına da yoğun olarak devam ettiğini dile getirdi.

"Önceki gece rejim en az 20 varil saldırısı düzenledi." diyen Raşid, rejimin başlattığı yoğun askeri operasyonlarda söz konusu alanda mayıs ayından bu yana 600'den fazla kayıp verdiğini söyledi.

Stratejik nokta: Berze Tepesi

Kebbine bölgesinin sırtını dayadığı Berze Tepesi de ayrıca stratejik değere sahip.

Köyün kuzeybatısında uzanan ve bin 200 metrenin üzerindeki yüksekliğiyle Berze Tepesi, Türkmendağı'na açılan alanda birçok yerleşime hakim.

Tuffahiye, Naciye ve Bidama'nın güney kesimleri, Gab Ovası ile Cisr eş-şuğur havzasının kesiştiği alandaki Karkur, Gani, Fureyka ve cephe hattındaki Sirmaniye'ye egemen durumdaki Berze Tepesi, muhaliflere halihazırda koruma sağlıyor.

Askeri muhalif kaynaklar, rejim ve müttefiklerinin bu bölgeyi ele geçirmesi durumunda onlarca kilometrekarelik alanın açık hedef haline gelmesi riskine dikkati çekiyor.

Kaynaklar, Kebbine ve Berze Tepesi'nin rejimin eline geçmesinin, "Türkmendağı'nın düşmesi" anlamına geleceğini ifade ediyor.