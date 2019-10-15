Esed'in haber ajansı duyurdu: ABD askerleri bir üssü daha boşalttı Suriye devlet haber ajansı SANA, ABD'li askerlerin Suriye’nin kuzeydoğusunda Haseke sınırları içinde bulunan bir üslerini daha boşalttıklarını duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın yedinci gününde SANA, ABD’li askerlerin Haseke’deki Tell Beydar köyünün yakınlarında bulunan bir üslerini daha terk ettiklerini bildirdi. Habere göre ABD birlikleri, Haseke ve Derbesiye kentlerini bağlayan otoyolun üzerinde bulunan Tell Beydar’daki üslerini terk ederek, Tel Tamer – Haseke otoyolu istikametine yöneldi.

Daha önce El Mayadin televizyonu, ABD’li askerlerin Türkiye sınırına yakının bir konumda olan Ayn el-Arap (Kobani) kentinin yakınındaki askeri üssü terk ettiklerini duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı ise ABD’li askerlerin Menbiç’in kuzeybatısındaki Dadat yerleşiminin yakınında bulunan üslerini terk ederek, Irak sınırına yöneldiklerini açıklamıştı.

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