Esed'in danışmanından küstah tehdit! 'Türk noktalarını imha edebiliriz' Beşar Esed'in Danışmanı Buseyna Şaban, Lübnan'da yayın yapan bir televizyona verdiği demeçte Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerde bulundu. Şaban, İdlib'deki Türk gözlem noktalarını imha edebileceklerini söyledi.

Lübnan'da yayın yapan el Mayadin televizyonuna demeç veren Şaban, Türkiye'nin son dönemdeki eylemleriyle militanlara silah tedarik ettiğini kanıtladığını ileri sürdü. Türkiye'nin suç işlediğini savundu "Türkiye, Astana görüşmelerinde varılan mutabakatları yerine getirmedi ve gözlem noktalarını silah transfer tesislerine ve Suriye toprakları işgal noktalarına dönüştürdü" diyen Şaban, Türk gözlem noktaları ve El Nusra Cephesi'nin silah alışverişi yaptığını ve Suriyelilere karşı suç işlediğini savundu. Tehdit etti Şaban, "Murik köyündeki Türk gözlem noktası kuşatma altında. Suriye ordusu, Türk gözlem noktalarını ve militanları imha edebilir" tehdidinde bulundu.

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