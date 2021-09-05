  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul 1 No’lu Barosu bunların borusu mu? Genelev patroniçesinin binasında hukuk devleti oluyor da..

Türkiye-Ermenistan yakınlaşması Yunanistan'ı rahatsız etti

Gümüşhane'den ayrılıp Giresun'a bağlanmak isteyen 2 köyde referandum

Uzaylı bebek görenleri şaşırttı! "Aldığın şeytana geri gönder"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı yarın çıkıyor! 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün'

Yarın başlıyor! İşte aşı olmayanlara gelecek yeni kurallar

Tüm dünya ünlü ismin iddiasına kilitlendi! Türkiye’nin dost ülkesi için bakın neler dedi… Taliban’ın yönetimi devralmasıyla…

Kaçtığı söyleniyordu, sosyal medyadan yeni açıklama yaptı! Taliban’a çağrı

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'ndan bomba fragmanı yayınlandı! İşte yayın günü

Yavaş’ın beceriksizliğini CHP de tescilledi
Düğünde uzun namlulu silahla ateş açtılar! Dehşet anları anbean kaydedildi
Sudan Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı!
Köpek balığının saldırısına uğrayan sörfçü öldü
Galatasaray'dan Gedson Fernandes için yeni hamle
Dünya Esed'e uyarı: Son vermemesi halinde...
Dünya

Esed'e uyarı: Son vermemesi halinde...

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el-Muslat, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin ülkenin güneyindeki Dera iline yönelik saldırılarına son vermemesi halinde herhangi bir siyasi sürece bağlılıklarının anlamsız olacağını bildirdi. Muslat, "Halkımızın katil rejim ve müttefiklerince öldürülmesine seyirci kalamayız." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 16:26:00 -
Esed'e uyarı: Son vermemesi halinde...

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el-Muslat, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin ülkenin güneyindeki Dera iline yönelik saldırılarına son vermemesi halinde herhangi bir siyasi sürece bağlılıklarının anlamsız olacağını duyurdu.

Esed rejimi güçlerinin, Dera il merkezinde 2,5 aydır kuşatmada tuttuğu Dera el-Beled Mahallesi'ne gece saatlerinde 4 günün aranın ardından ateşkesi bozarak başlattığı saldırılar devam ediyor.

Suriye muhalefetinin çatı kuruluşu SMDK'nin Başkanı Muslat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun rejimin saldırılarına son vermesi için harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Muslat, "Dera'da halkımıza karşı işlenen suçun durdurulmaması halinde herhangi bir siyasi süreçte uluslararası topluma olan bağlılığımızın hiçbir anlamı kalmayacak. Halkımızın katil rejim ve müttefiklerince öldürülmesine seyirci kalamayız." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay