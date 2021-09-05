Esed'e uyarı: Son vermemesi halinde...

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el-Muslat, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin ülkenin güneyindeki Dera iline yönelik saldırılarına son vermemesi halinde herhangi bir siyasi sürece bağlılıklarının anlamsız olacağını duyurdu.

Esed rejimi güçlerinin, Dera il merkezinde 2,5 aydır kuşatmada tuttuğu Dera el-Beled Mahallesi'ne gece saatlerinde 4 günün aranın ardından ateşkesi bozarak başlattığı saldırılar devam ediyor.

Suriye muhalefetinin çatı kuruluşu SMDK'nin Başkanı Muslat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun rejimin saldırılarına son vermesi için harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Muslat, "Dera'da halkımıza karşı işlenen suçun durdurulmaması halinde herhangi bir siyasi süreçte uluslararası topluma olan bağlılığımızın hiçbir anlamı kalmayacak. Halkımızın katil rejim ve müttefiklerince öldürülmesine seyirci kalamayız." ifadesini kullandı.