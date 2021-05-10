Esed'e büyük şok! Çok sayıda ölü var

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), bugün DEAŞ terör örgütünün Suriye'nin orta kesimlerindeki el-Badiye (Suriye çölü) bölgesinde tuzakladığı bazı mayınların infilak etmesi sonucu rejim güçlerinden ve rejim yanlısı milislerden yedisinin öldüğünü duyurdu.

DEAŞ, iki yıl önce yenilgiye uğratılmış ve kontrol ettiği bölgeleri kaybetmişti. Bunun üzerine DEAŞ unsurları, Irak sınırında Humus ve Deyrizor illeri arasındaki el-Badiye bölgesine çekilirken dağlık alanlarda saklanmaya başladılar.

SOHR, bugün DEAŞ unsurlarının Humus'un doğu kırsalı es-Suhne bölgesinden çekilirken yerleştirdikleri mayınlardan en az ikisinin patlaması sonucu rejim güçlerinden ve rejim yanlısı milislerden yedisinin öldüğünü, 18’inin ise yaralandığını bildirdi.

DEAŞ’ın son zamanlarda rejim güçlerine yönelik saldırılarının artmasıyla birlikte el-Badiye bölgesi, Rusya’nın rejim güçlerini desteklemek ve DEAŞ unsurlarının saklandıkları yerleri hedef almak için düzenlediği bombardımanların eşlik ettiği bir çatışma sahasına dönüştü.

SOHR, Mart 2019'dan bu yana, el-Badiye’deki saldırılar ve çatışmalar sonucunda bin 400'den fazla rejim unsuru ve rejim yanlısı milisin öldüğünü kaydetti.