  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çek ibrazını yasaklayan madde düzeltiliyor
Çavuşoğlu'ndan Suudi Arabistan’a kritik ziyaret!
Köy muhtarından takdir toplayan hareket
Şoke eden olay! Başkasını iş yerini zorla açıp satış yaptı
Dünya Esed'e büyük şok! Çok sayıda ölü var
Dünya

Esed'e büyük şok! Çok sayıda ölü var

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ülkenin el-Badiye bölgesinde mayının infilak etmesi sonucu 7 rejim askerinin öldüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 16:46:00 -
Esed'e büyük şok! Çok sayıda ölü var

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), bugün DEAŞ terör örgütünün Suriye'nin orta kesimlerindeki el-Badiye (Suriye çölü) bölgesinde tuzakladığı bazı mayınların infilak etmesi sonucu rejim güçlerinden ve rejim yanlısı milislerden yedisinin öldüğünü duyurdu.

DEAŞ, iki yıl önce yenilgiye uğratılmış ve kontrol ettiği bölgeleri kaybetmişti. Bunun üzerine DEAŞ unsurları, Irak sınırında Humus ve Deyrizor illeri arasındaki el-Badiye bölgesine çekilirken dağlık alanlarda saklanmaya başladılar.

SOHR, bugün DEAŞ unsurlarının Humus'un doğu kırsalı es-Suhne bölgesinden çekilirken yerleştirdikleri mayınlardan en az ikisinin patlaması sonucu rejim güçlerinden ve rejim yanlısı milislerden yedisinin öldüğünü, 18’inin ise yaralandığını bildirdi.

DEAŞ’ın son zamanlarda rejim güçlerine yönelik saldırılarının artmasıyla birlikte el-Badiye bölgesi, Rusya’nın rejim güçlerini desteklemek ve DEAŞ unsurlarının saklandıkları yerleri hedef almak için düzenlediği bombardımanların eşlik ettiği bir çatışma sahasına dönüştü.

SOHR, Mart 2019'dan bu yana, el-Badiye’deki saldırılar ve çatışmalar sonucunda bin 400'den fazla rejim unsuru ve rejim yanlısı milisin öldüğünü kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu'da beklenmedik ayrılık! Diziye veda etti
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'da beklenmedik ayrılık! Diziye veda etti

Pazartesi günleri ekranlara gelen reyting rekortmeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da sürpriz bir ismin diziye veda ettiği öğrenildi...
Biden'ın 'soykırım' skandalına İngiltere'den cevap
Gündem

Biden'ın 'soykırım' skandalına İngiltere'den cevap

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak "soykırım" ifadesini kullanmasının ardından İngiltere'den bir açıklama geldi. İngilt..
Vakalar yüzde 2500 arttı! 'Hastalar sokaklarda ölecek'
Dünya

Vakalar yüzde 2500 arttı! 'Hastalar sokaklarda ölecek'

Koronavirüsün yeni merkez üssü haline gelen Hindistan'ın ardından komşu ülke Nepal'de de vakaların önüne geçilemiyor. Uzmanlar, vakaların sa..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay