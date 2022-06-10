  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Esed'den Türkiye'nin operasyonuna ilişkin küstah sözler! Resmen kaşınıyor
Dünya

Esed'den Türkiye'nin operasyonuna ilişkin küstah sözler! Resmen kaşınıyor

Suriye'yi İran ve Rusya ile kan gölüne çeviren Beşar Esed, Türkiye'nin olası operasyonuna ilişkin küstah bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 16:33:00 -
Esed'den Türkiye'nin operasyonuna ilişkin küstah sözler! Resmen kaşınıyor

Suriye rejimi lideri Beşar Esed, Rus yayın kuruluşu Russia Today'e (RT) verdiği röportajda bölgedeki son gelişmeler ve Türkiye'nin olası operasyonuna dair açıklamalarda bulundu.

DW Türkçe'nin haberine göre Esed, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma planlarıyla ilgili ne yapmayı düşündüğü" sorusunu da, "İki konu aynı çerçevede. İşgal varsa ilk etapta halk direnişiyle karşılaşır. Tabii ki Suriye ordusu ülkenin her bölgesinde konuşlu değil. Ama konuşlu olduğu bölgelerde ve koşulların doğrudan askeri karşılaşmaya izin verdiği durumlarda çekinmeyiz. Askeri kapasite elverdiği sürece bu yeniden gerçekleşecektir" diye yanıtladı.

Rusya ve İran destekli Esed rejimi, Suriye'de yarım milyonu aşkın insanın ölümünden sorumlu tutuluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23