Esed'den Türkiye'nin operasyonuna ilişkin küstah sözler! Resmen kaşınıyor

Suriye rejimi lideri Beşar Esed, Rus yayın kuruluşu Russia Today'e (RT) verdiği röportajda bölgedeki son gelişmeler ve Türkiye'nin olası operasyonuna dair açıklamalarda bulundu.

DW Türkçe'nin haberine göre Esed, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma planlarıyla ilgili ne yapmayı düşündüğü" sorusunu da, "İki konu aynı çerçevede. İşgal varsa ilk etapta halk direnişiyle karşılaşır. Tabii ki Suriye ordusu ülkenin her bölgesinde konuşlu değil. Ama konuşlu olduğu bölgelerde ve koşulların doğrudan askeri karşılaşmaya izin verdiği durumlarda çekinmeyiz. Askeri kapasite elverdiği sürece bu yeniden gerçekleşecektir" diye yanıtladı.

Rusya ve İran destekli Esed rejimi, Suriye'de yarım milyonu aşkın insanın ölümünden sorumlu tutuluyor.