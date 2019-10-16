Esed, YPG’den ABD silahlarını istedi

Göksel Çağlav Ankara

ABD’nin Suriye’nin kuzeyinden askerlerini çekmeye başlamasıyla, terör örgütü PKK/YPG yönünü tekrar katil Esed rejimine çevirdi. Ancak rejimin terör örgütüne karşı ilk şartı ABD’nin verdiği ağır silahları teslim etmesi olunca anlaşma sağlanamadı. ABD Başkanı Donald Trump’un emriyle 1000 kadar askerin Münbiç ve Ayn El Arap (Kobani) dahil kuzey Suriye’den çekilmesi üzerine PKK/YPG/PYD yönünü Esed rejimine çevirdi. Rejim güçleri anlaşmanın detayları görüşülmeden birliklerinin bir kısmını Münbiç yakınlarına sevk etmeye başladı. Ancak yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre rejim güçleri terör örgütüne ABD’den aldıkları ağır silahların teslim edilmesini şart koştular. Bu konuda anlaşma sağlanamayınca rejim güçleri Münbiç yakınlarında bekletilmeye başlandı.

Rusya, Türkiye-Esed arasında

Bu arada; Rusya Savunma Bakanlığı Münbiç’te Türk askerleri ve rejim askerleri arasında devriye attığını duyurdu. Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türk ve rejim askerlerinin çatışmaya girmesine karşı olduklarını belirterek “Türkiye ile Suriye’nin savunma bakanlıkları, istihbarat servisleri ve dışişleri bakanlıkları üstünden ‘gerçek zamanlı ve sürekli olarak’ diyalog halinde" olduklarını ifade etti.

Lavrentyev, Türk ve Esed ordularının sahada doğrudan karşı karşıya gelme ve çatışma içerisine girme ihtimallerine ilişkin olarak, “Bunun kimsenin menfaatine olmadığı gibi kabul edilemez olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir şeyin gerçekleşmesine elbette izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.