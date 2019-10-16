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Esed, YPG’den ABD silahlarını istedi

ABD’nin Münbiç’ten çekilmesiyle birlikte PKK/YPG, Esad ile temaslara başladı. Ancak rejim anlaşmanın sağlanabilmesi için ABD’nin verdiği ağır silahların teslimini şart koştu. Esed, Münbiç’e gönderilen askerini de beklemeye aldı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 12:38
Esed, YPG’den ABD silahlarını istedi

 Göksel Çağlav  Ankara 

ABD’nin Suriye’nin kuzeyinden askerlerini çekmeye başlamasıyla, terör örgütü PKK/YPG yönünü tekrar katil Esed rejimine çevirdi. Ancak rejimin terör örgütüne karşı ilk şartı ABD’nin verdiği ağır silahları teslim etmesi olunca anlaşma sağlanamadı. ABD Başkanı Donald Trump’un emriyle 1000 kadar askerin Münbiç ve Ayn El Arap (Kobani) dahil kuzey Suriye’den çekilmesi üzerine PKK/YPG/PYD yönünü Esed rejimine çevirdi. Rejim güçleri anlaşmanın detayları görüşülmeden birliklerinin bir kısmını Münbiç yakınlarına sevk etmeye başladı. Ancak yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre rejim güçleri terör örgütüne ABD’den aldıkları ağır silahların teslim edilmesini şart koştular. Bu konuda anlaşma sağlanamayınca rejim güçleri Münbiç yakınlarında bekletilmeye başlandı.  

Rusya, Türkiye-Esed arasında

Bu arada; Rusya Savunma Bakanlığı Münbiç’te Türk askerleri ve rejim askerleri arasında devriye attığını duyurdu. Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türk ve rejim askerlerinin çatışmaya girmesine karşı olduklarını belirterek “Türkiye ile Suriye’nin savunma bakanlıkları, istihbarat servisleri ve dışişleri bakanlıkları üstünden ‘gerçek zamanlı ve sürekli olarak’ diyalog halinde" olduklarını ifade etti.

Lavrentyev, Türk ve Esed ordularının sahada doğrudan karşı karşıya gelme ve çatışma içerisine girme ihtimallerine ilişkin olarak, “Bunun kimsenin menfaatine olmadığı gibi kabul edilemez olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir şeyin gerçekleşmesine elbette izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 12:38
  1. Ankara
  2. ABD
  3. Suriye’nin kuzeyi
  4. terör örgütü PKK/YPG
  5. katil Esed rejimi
  6. katil Esed
  7. ABD Başkanı Donald Trump
  8. Ayn El Arap (Kobani)
  9. Münbiç
  10. PKK/YPG/PYD
  11. Esed rejimi
  12. Rusya Savunma Bakanlığı
  13. Türk askerleri
  14. Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev

YORUM YAZ

  • serhatserhat5 dk önce
    Eset kim ya?Biz abd ile savaşmayı göze almışız çapulculardan mı korkacağız? Eset karşısındakinin Türk Ordusu olduğunu bilsin ve ona göre davransın. Yoksa kan ve gözyaşı üzerine kurduğu sarayını başına geçiririz. Daha ne olduğunu anlamadan Türk askerini karşısında bulur
  • termintermin8 dk önce
    abd nin silahları tek başına işe yaramıyor... silahın yanında 1 kutuda cesaret veren ilaçlardan versinler.. yoksa silahları bırakıp kaçıyorlar silahlarda bize kalıyor...
  • dumanlıdumanlı13 dk önce
    Dokuz ekimde böyle şeyler olacağını söyleseler kim inanırdı.Orta doğu kaygan bir zemindir.Adımlar örerek atılmalı.Karanlıkta hayalet aranmamalı. Dengelerin her gün değişebileceği göz önüne alınmalı.Hamaset söylemleri gözümüzü kulağımızı kapatmamalı.
  • Tr.Tr.32 dk önce
    Bu olursa durum bambaşka bir boyuta evrilir.Lan nasıl bir durum kimin eli kimin mabadında belli değil.Bunlar uyuşturucuyu çekip alem yapanlar gibiler.
  • eymeneymen37 dk önce
    Türkiye , Rusya ve Esed rejimi ile görüşmeli, anlaşmalı ve kuzeydeki bütün terör gruplarını yok etmelidir..Suriye toprakları, Suriyeli lerindir , teröristlerin değildir. Ey amerika sen de oradan defol git . onbin km öteden gelip ,orada ne arıyorsun
  • kiowakiowa39 dk önce
    rusya ve iran rusya ve iran şeytanın doğu ve ortada ki silüetlri.
  • Mehmet ay Mehmet ay 42 dk önce
    Turkiye yanlis politikalari yüzünden dünyada yalinizlasiyor.  
  • salepcisalepci45 dk önce
    esed oyun oynuyor bunlarlan,kendi petrolünü parayla alma durumuna dåusmenin hesabini alacak.

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