Esed YPG konusunda son noktayı koydu Suriye'de binlerce masumu katleden Beşar Esed'in danışmanı Buseyna Şaban, terör örgütü YPG'ye özerklik vermeyeceklerini duyurdu.

Katil Beşar Esed'in danışmanı Buseyna Şaban, Kürtlere özerklik verilmesinin Suriye'nin bölünmesi anlamına geleceğini, dolayısıyla bunun mümkün olmadığını vurguladı. Moskova'da Valday Tartışma Kulübü tarafından düzenlenen bir konferansta basına açıklamalarda bulunan Şaban, Şam yönetiminin Kürtlere özerklik verilmesi konusundaki yaklaşımını anlattı. "Suriye yasaları eşittir" Özerkliğin Suriye'nin bölünmesi anlamına geleceğini ve ülkenin bölünemeyeceğini söyleyen Şaban, "Suriye'de Ermeniler, Kafkaslar, Türkler, Hristiyanlar ve daha niceleri yaşıyor. Suriye, tüm bireyler için bir eritme potasıdır ve tüm bireyler Suriye yasaları karşısında eşittir" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.