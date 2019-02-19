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Esed YPG konusunda son noktayı koydu

Suriye'de binlerce masumu katleden Beşar Esed'in danışmanı Buseyna Şaban, terör örgütü YPG'ye özerklik vermeyeceklerini duyurdu.

19 Şubat 2019 Salı 17:37
Esed YPG konusunda son noktayı koydu

Katil Beşar Esed'in danışmanı Buseyna Şaban, Kürtlere özerklik verilmesinin Suriye'nin bölünmesi anlamına geleceğini, dolayısıyla bunun mümkün olmadığını vurguladı.

Moskova'da Valday Tartışma Kulübü tarafından düzenlenen bir konferansta basına açıklamalarda bulunan Şaban, Şam yönetiminin Kürtlere özerklik verilmesi konusundaki yaklaşımını anlattı.

"Suriye yasaları eşittir"

Özerkliğin Suriye'nin bölünmesi anlamına geleceğini ve ülkenin bölünemeyeceğini söyleyen Şaban, "Suriye'de Ermeniler, Kafkaslar, Türkler, Hristiyanlar ve daha niceleri yaşıyor. Suriye, tüm bireyler için bir eritme potasıdır ve tüm bireyler Suriye yasaları karşısında eşittir" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:41
  1. Esed
  2. YPG

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  • amınamın49 dk önce
    her ırkın devletı varsa kürt ırkında devletı olvcaktır kuranı kerımde ırkavım ayetı var turkıye surıye ırak ıran anayasa kıtabınız da olan fars arap turk fasıtlığı dayatyorsunuz ret edılmıştır kuran gecerlıdır allahın hıuzurunda bızım için buna yardım eden amerıka yada allah korusun buyutsun yüceltsın allah bak kurandakı ayetı red edyo tace anayasa kıtabını dayatyor amerıka kurandakı ayetı gosteryo allah haksızların belasını versın allaha karsı dırenen çapulcuların belasını ver tez zamanda helak et
  • Adem EvliyaAdem Evliya1 sa önce
    Haberde zarfla mazruf hiç uygun verilmemiş, Esad'dan başka tavır bekleniyor muydu?
  • memomemo1 sa önce
    ukan geri zekalilar ABD-ISRAIL altindan donunuzu aliyor ulkenizi bolmeden ayrilmayacaklarini saklamiyor, siz hala toprak butunlugunuzu savunan Turkiyeye satasiyorsunuz

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