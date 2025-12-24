Esed rejiminin yöneticileri halktan çaldıkları ile Avrupa'da lüks hayat yaşıyor

Yayınlanan son raporlara göre, devrik Esed rejiminin üst düzey yetkilileri, başta Rusya olmak üzere Avrupa ülkelerinde lüks bir hayata devam ediyor.

New York Times'ın son raporuna göre, devrik Esed rejiminden pek çok üst düzey isim, başta Rusya olmak üzere Avrupa'da lüks bir yaşam sürmeye devam ediyor.

Rejimin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından, onlarca yetkili ve önde gelen isim, yabancı ülkelerce korunmaya ve hesap vermekten kaçmaya devam etti.

Beşar Esed, yakın çevresiyle birlikte Rusya'ya kaçtı. Esed ailesinin Moskova'daki Four Seasons Oteli'ne bağlı lüks bir komplekse yerleştikleri ve burada Rus yetkililerin kendilerine güvenlik ve konforlu konaklama imkanı sağladığı ifade edildi.

Dördüncü Tümen komutanı olan kardeşi Mahir Esed de otelde görüldü.

New York Times gazetesi, isimleri işkence, cinayet ve kimyasal silah kullanımıyla anılan 55 güvenlik görevlisi, asker ve bilim adamının nerede olduğunun izini sürdü. Rapor, bu kişilerin neredeyse yarısının yerlerinin tespit edilebildiğini ve şimdiye kadar sadece bir kişinin gözaltına alındığını ortaya koydu.

Raporda ayrıca bu isimlerin çoğunun uluslararası yaptırımlara maruz kaldığı ve bazılarının tutuklama emri ile arandığı kaydedildi. Buna rağmen birçoğu sahte kimlikler ve sahte pasaportlar kullanarak ortadan kaybolmayı başardı.

Rusya'ya kaçan rejim unsurları iki gruba ayrılmış durumda.

Bir grup gözle görülür bir lüks içinde yaşıyor, lüks alışveriş merkezlerinden alışveriş yapıyor, milyonlarca dolar değerinde ev ve dairelerde ikamet ediyor.

Ülkeye askeri kargo uçaklarıyla gelen daha geniş bir grup ise ekonomik olarak daha kısıtlı koşullar altında yaşıyor eski Sovyet dönemi tesislerinde barındırılıyor. Bunlar arasında yüzlerce subay yer alıyor.

Soruşturma ayrıca bazı aile üyelerinin, uyuşturucu ticaretine ve sivil katliamlarına karışmalarına rağmen Avrupa'da lüks içinde yaşadıklarını, iş kurduklarını ya da gayrimenkul yatırımı yaptıklarını ortaya çıkardı.

Bazı eski rejim yetkilileri ise Suriye içinde kalarak saklanıyor ve yakalanma korkusu içinde yaşıyor.

Suriyeli avukatlar ve Suriyeli aktivistler, rejimin katliamlarından sorumlu olan kişilerin yakalanması çabalarının, yabancı devletlerin eski müttefiklerini iade etme konusundaki isteksizlikleri ya da onları istihbarat kaynağı olarak kullanma arzuları nedeniyle sekteye uğradığını belirtiyor.

Kaynak: Mepa News