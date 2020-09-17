Esed rejiminin tehcir ettiği küçük Malik, ailesinden geriye kalan hasta babasına bakmak için kürek çekiyor

AFRİN (AA) - ÖMER KOPARAN/ETHEM EMRE ÖZCA N- Suriye'de Beşşar Esed rejiminin hava saldırısında annesini ve 2 kardeşini kaybettikten sonra hasta babasıyla Humus ilinden Türkiye sınırındaki Afrin ilçesine göç eden 10 yaşındaki Malik İbrahim, Meydanki Gölü'ne gelen ziyaretçileri küçük kayığıyla gezdirerek babasına destek oluyor.

Esed rejiminin 2016 ‘da Humus'ta düzenlediği bir hava saldırısında annesini ve 2 kardeşini kaybeden 10 yaşındaki Malik, 3 yıl önce zorunlu göç kapsamında babasıyla Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgeye yerleşti.

Malik ve babası, 2018'de Afrin'i terörden arındıran Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından buradaki Meydanki Gölü yakınlarına taşındı.

Küçük yaşına rağmen hasta babasına bakmak zorunda kalan Malik, burada kendisine bölge halkı tarafından hediye edilen eski bir kayıkla ekmeğini kazanmaya başladı.

Malik, yüzmeyi öğrendikten sonra, göl kıyısına piknik yapmaya gelen ziyaretçileri yaklaşık bir yıldır "barış" adını verdiği kayığıyla gezdiriyor.

Büyük kürekleri minik kollarıyla çeken Malik, kavurucu sıcaklardan korunmak için hasır şapkasını başından hiç çıkarmıyor.

Malik, sabahtan akşama kadar kazandığı yaklaşık 3000 Suriye lirasıyla (yaklaşık 11 TL), eşini ve çocuklarını kaybettiği için ruhsal rahatsızlık yaşayan babasına destek oluyor.

- "Okula yeniden gitmeyi çok istiyorum"

AA muhabirine konuşan Malik, "Humus'ta annemi ve kardeşlerimi kaybettim. Afrin'e göç ettik. Burada babamla beraber yaşıyorum. Piknik yapmak için Meydanki bölgesine gelenleri gezdirerek geçimimi kazanıyorum." dedi.

Malik, Humus’a dönmeyi hayal ettiğini dile getirerek, “Okula yeniden gitmeyi çok istiyorum. Humus'u çok özledim. Oraya dönüp arkadaşlarımla oynamak ve yıkılan evimizi yeniden yapmayı isterdim." diye konuştu.

Ailesiyle piknik yapmak için göl kıyısına gelen Muhammed Meri de Malik ve diğer çocukların yaşadığı sıkıntılardan Esed rejimini sorumlu tuttu.

Meri, "Çocuklar okullarından ve oyunlarından uzaklaştı. Malik de bunlardan biri. Okul çağında olması gerekirken, geçimini kazanmak için kayıkla geziler yaparak para kazanıyor. Çocuklar küçük yaşta hayata atıldılar." ifadelerini kullandı.







