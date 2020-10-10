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Aktüel Esed rejiminin İdlib’e saldırısında bir kadın öldü, 3 sivil yaralandı
Aktüel

Esed rejiminin İdlib’e saldırısında bir kadın öldü, 3 sivil yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 23:44:20 -
Esed rejiminin İdlib’e saldırısında bir kadın öldü, 3 sivil yaralandı

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, ''İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yer alan'' el-Bara köyüne düzenlediği roket ve havan saldırılarında bir kadın hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İdlib'e bağlı Kefrenbil ilçesinde konuşlu Esed rejimi ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek, İdlib’in Cebel Zaviye bölgesindeki el-Bara, Belyun, Kensafra köylerine çok sayıda roket ve havan saldırısı düzenledi.

İdlib Sivil Savunma'dan (Beyaz Baretliler) edinilen bilgiye göre, rejim güçlerinin el-Bara köyüne düzenlediği saldırıda 65 yaşındaki bir kadın öldü, 3 sivil yaralandı.

- İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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