  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Esed rejiminden Türkiye'ye ilginç çağrı
Dünya

Esed rejiminden Türkiye'ye ilginç çağrı

Esed rejimininin Savunma Bakanı Ali Mahmoud Abbas'tan dikkat çeken Türkiye açıklaması geldi. Türkiye'nin bölgeden çekilmesini söyleyen Abbas, "Suriye'nin kapıları dostça gelenlere her zaman açıktır" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 09:01:00 -
Esed rejiminden Türkiye'ye ilginç çağrı

Esed rejimininin Savunma Bakanı Ali Mahmoud Abbas, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda konuştu.

Abbas, "Biz ABD ve Türkiye'nin; Suriye'nin bazı bölgelerindeki varlığına son vermesini vurguluyoruz. Eğer onlar çekilirse hükümet de bu bölgede kontrolünü geliştirebilir ve yağmalanmaya konu olan kendi ulusal kaynaklarımıza yatırım yapabiliriz" ifadesini kullandı.

Öte yandan Abbas, "Suriye'nin kapıları dostça gelenlere her zaman açıktır" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fakat saldırı ve yıkım amacıyla ülkemizi, tarihimizi ve geleceğimizi hedef alan taraflara gelince, şunu söylemeliyim ki; Onlar karşılarında vatanını savunan insanlar bulacaklar."

Abbas ayrıca; uluslararası topluma seslenerek, ABD ve bazı Batılı ülkelerin Suriye'ye karşı uyguladığı yaptırımların iptali için baskı yapmaya çağırdı.

10
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yazılım 1.,<

Geç o geri çekilme numaralarını. O iş bitti.Olacağa bak.

serdar

Şeref yoksunu zat, öncellikler topraklarının büyük bir kısmı elinde bulunduran ve tüm Suriye halkına ait olan petrolü çıkarıp satan ABD ve PKK/YPG'lilere çık diyebiliyorsa. Toprak bütünlüğüne kastetmiş olana sessiz kalıyorsun, toprak bütünlüğüne sahip çıkan Türkiye'ye çık diyorsun. İsrail'in 50 yıldır ellinde bulundurduğu Golan tepelerinden bahsetmiyorum daha!
TÜM YORUMLARA GİT ( 10 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23