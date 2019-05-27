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Esed rejiminden napalm ve beyaz fosforlu saldırı!

Esed rejimine ait kuvvetlerin Suriye’nin İdlib kentine kullanımı uluslararası olarak yasak olan "beyaz fosfor" ve "napalm" bombasıyla saldırı düzenlenlediği aktarıldı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:33
Esed rejiminden napalm ve beyaz fosforlu saldırı!

Suriye'de yaklaşık 4000 gönüllü arama kurtarma görevlisi ile sivillere yönelik yapılan saldırılarda müslümanların hayatlarını kurtarabilmek için mücadele eden (Beyaz Baretliler) resmi hesaplarından yaptığı açıklamada;

Esed rejimine ait kuvvetlerin Suriye’nin İdlib kentine kullanımı uluslararası olarak yasak olan "beyaz fosfor" ve "napalm" bombasıyla saldırı düzenlenlediği aktarıldı.

Açıklamalarda Esed rejimine ait kuvvetlerin İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun bölgesi eteklerini ve tarım alanlarını hedef alan kullanımı uluslararası olarak yasak olan "beyaz fosfor" ve "napalm" bombasıyla saldırı düzenlediği, beyaz baretliler itfaiye ekiplerinin hemen çıkan yangınları söndürmek ve genişlemelerini durdurmak için çalışmalara başladığı ve bir saat sonra çıkan yangınların konrol altına alındığı aktarıldı.

Esed rejimi ve destekçileri tarafından sivilleri katletmek için kullanılan: Beyaz Fosfor ve Napalm?

Napalm bombası belirli sayıda yanıcı sıvıların pelteleştirilmiş benzin ile karışımı oluşturulan ve 800-1200 derece sıcaklık üreten korkunç bir bomba. Bombaya çok yakından temas eden insanlar, hiçbir şeyin farkına varmadan saniyeler içerisinde hayatlarını kaybediyorlar. Fakat sağ kurtulanlarda 3. ve 2. dereceden yanık oluşur.

Beyaz fosfor, fosfor elementinin bir alotropudur. Duman kamuflajı ve hedef tayininde, yakıcı etkisi sebebiyle tank ve benzeri zırhlı araçları imha etmek ve aynı zamanda da bir yangın silahı olarak, yaygın kullanım alanlari bulunan beyaz fosforun atıldığı yerde etrafa saçılarak uzun süre yanmaya devam edip ve bunu soluyan kişinin ciğerlerinde ani yaralar oluşmasına ve havasızlıktan boğulmasına yol açıyor.

Kaynak : Islah Haber

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:33
  1. Napalm bombası
  2. Beyaz fosfor
  3. fosfor
  4. İdlib
  5. Esed rejimi
  6. Suriye

YORUM YAZ

  • FeritFerit1 sa önce
    Ben anlamıyorum. Neden idlibe saldırıyor. Israil suriye toprağını kendine katıyor. Ses çıkarmıyor.ABD işine gelmeyince olanları görmezden geliyor. Ne boktan bir politikaesed inki.Rusya yafena g.t. kaptırmış. Og..'te don durmaz.
  • Kaktus SydneyKaktus Sydney1 sa önce
    Ya’Kahhar bu zalimleri kahreyle, zulm Ars’a degdi!

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