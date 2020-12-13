Esed rejiminden Moskova'ya ziyaret

Rusya ve İran’ın Suriye topraklarında rekabetinin arttığı bir dönemde, Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad’ın geçtiğimiz hafta İran’a yaptığı ziyaretin ardından önümüzdeki hafta Rusya’ya gideceği açıklandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Esed yeni Dışişleri Bakanı Mikdad’ın ilk yurt dışı ziyaretini Moskova’ya değil de, Tahran’a yapması hakkında ‘siyasi yorum yapılmaması’ çağrısında bulunmasına rağmen, Mikdad’ın başta ilk ziyaret programında Tahran değil Moskova olduğunu öne sürdü.

Zaharova, Suriye ile Mikdad’ın ilk yurt dışı ziyaretinin Moskova’ya olması yönünde anlaşıldığını ancak Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un programındaki değişiklikler nedeniyle bunun ertelendiğini dile getirdi.

Bakanlık Sözcüsü ayrıca, “Mikdad’ın bu mevkiye geldikten sonra Rusya’yı ziyaret etme kararı, Moskova ve Şam arasındaki stratejik ilişkilere bakıldığında gayet doğal bir karardır” dedi.

Zaharova, Moskova’nın 16 Aralık’ta Mikdad’ı beklediğini de sözlerine ekledi.

Zaharova'nın bu konuya değinmesi, Rusya-İran rekabetinin inkar edilmediğini gösterdi.