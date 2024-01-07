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Dünya Esed rejiminden İdlib'e saldırı
Dünya

Esed rejiminden İdlib'e saldırı

Yeniakit Publisher
2024-01-07 20:40:00 -
Esed rejiminden İdlib'e saldırı

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin İdlib'in doğusundaki Sermin köyüne düzenlediği saldırıda 5 sivil yaralandı.

İdlib'in Serakıb ilçesinde konuşlu Suriye ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib'in doğusundaki Sermin köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 5 sivil yaralandı.

Yaralılar tedavi için hastanelere nakledildi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam ederek 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.
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Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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