Esed rejiminden BM'ye mektup! 'Onları bölgeden çıkaracağız' Suriye'yi yerle bir eden Esed rejimi, terör örgütü YPG'nin öncülük ettiği DSG'nin ülkedeki durumuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletlere mektup gönderdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler’e (BM) gönderilen mektupta, "Koalisyon ortaklarımızın desteğiyle Demokratik Suriye Güçleri'ni (DSG) kontrolü altında tuttuğu bölgelerden çıkaracağız" denildi Suriye Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG'nin öncülük ettiği DSG'ye ilişkin BM'ye mektup yazdı. Suriye hükümeti, "DSG konrolü altında tuttuğu bölgelerde defakto bir durum dayatmak istiyor. Koalisyon ortaklarımızın desteğiyle DSG'nin elindeki toprakların kontrolünü sağlayacağız" ifadelerini kullandı. DSG'nin ABD ve İsrail projesine hizmet ettiğini belirten Suriye hükümeti, Suriye'nin parçalanmasına izin vermeyeceklerini ve egemenliğini koruyacağını ifade etti.

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