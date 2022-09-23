  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İkiyüzlü Batı'nın tutumuna böyle isyan etti: Bunu Türkiye'ye nasıl söylerler?

Timipre Sylva: (SPDC) Petrol koridorunda 265 kaçak rafineri bulundu! Dev firmaya ait

6'lı masada kılıçlar çekildi! Akşener'in danışmanında şok sözler

Eğer sabahları bunu yaşıyorsanız aman dikkat! Bu üç belirti...

PKK 50 bin insanı katlederken neredeydin? Selahattin Demirtaş’tan ‘kellik’ şovu

Ne petrol ne doğalgaz! Türkiye'yi uçuracak sınırsız kaynak... Denizlerimizden fışkırıyor

Nükleer reaktör 40 yıldır faaliyetteydi! Protesto ettiler: Enerji krizi varken neden nükleer santrali kapatıyoruz?

İHA'lar Türkiye'ye dolar yağdıracak! Haydi hayırlısı...

Uluslararası piyasalar şokta! Dolar rekor kırdı, son 20 yılın zirvesinde

İsviçre'nin Türkiye Büyükelçisi Daniel Ruch: En büyük sıçramayı Türkiye gerçekleştirdi! Enerji krizini...
Dünya Esed rejiminden bir cinayet daha!
Dünya

Esed rejiminden bir cinayet daha!

Suriye’de Beşşar Esed rejimi kontrolündeki Halep ilinden kaçmaya çalışan sivillerin Bab ilçesinin güneydoğusunda Esed askerlerinin döşediği mayına basması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 19:12:00 -
Esed rejiminden bir cinayet daha!

Suriye’de Beşşar Esed rejimi kontrolündeki Halep ilinden kaçmaya çalışan sivillerin Bab ilçesinin güneydoğusunda Esed askerlerinin döşediği mayına basması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Esed rejimi kontrolündeki Halep’ten Türkiye’nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine geçmek isteyen 20 sivil, rejimin kontrol ettiği alanlardan çıkışlara izin vermemesine üzerine alternatif yollara yönelerek rejim askerlerinin döşediği mayın tarlasına girdi.

Bab’ın güneydoğusundaki Fika köyü karşısındaki alanda mayınlı alana girerek mayına basan sivillerden 1'i yaşamını yitirdi, 7'si yaralandı.

Suriye Milli Ordusunun (SMO) aldığı güvenlik önlemleriyle sivil savunma ekiplerinin mayınlı alana girerek kurtardığı yaralılar bölgedeki hastanelere nakledildi.

Yara almadan kurtulan siviller ise SMO unsurlarına sığınarak yardım talebinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23