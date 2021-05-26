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Dünya Esed rejiminden bir bakan 10 yıl sonra ilk kez Suudi Arabistan'a gitti
Dünya

Esed rejiminden bir bakan 10 yıl sonra ilk kez Suudi Arabistan'a gitti

Beşşar Esed rejiminin Turizm Bakanı Muhammed Rami Rıdvan Martini'nin, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'a gittiği açıklandı. 10 yılın ardından ilk kez Suudi Arabistan'a Suriyeli bir üst düzey yetkili gidecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 01:15:00 -
Esed rejiminden bir bakan 10 yıl sonra ilk kez Suudi Arabistan'a gitti

Beşşar Esed rejiminin Turizm Bakanı Muhammed Rami Rıdvan Martini'nin, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'a gittiği bildirildi. Böylece 10 yıl sonra ilk kez bir rejim bakanının bu ülkeye gittiği duyuruldu.

Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, Turizm Bakanı Martini, dün akşam saatlerinde Suudi Arabistan'ın başkent Riyad'a ulaştı. Martini, Suudi Arabistan Turizm Bakanlığı ve UNWTO'nun daveti üzerine, 26-27 Mayıs tarihlerinde başkentte düzenlenecek toplantıya katılacak.

Böylece Mart 2011'de başlayan iç savaş sürecinde, Esed rejiminden ilk kez bir bakanın resmi sıfatla Suudi Arabistan'a gittiği açıklandı. Suudi Arabistan, Ağustos 2011'de, Şam'daki büyükelçisini çekerek, Esed rejimi ile diplomatik ilişkileri askıya almıştı.

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