Esed rejiminden Azerbaycan açıklaması
Suriye'de katil Beşşar Esed'in danışmanı Buseyna Şaban, Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin Türkiye'yi suçladı.
Suriye’de binlerce insanın katili Beşşar Esed’in danışmanı Buseyna Şaban, Dağlık Karabağ’daki saldırıları başlatan Ermenistan’a karşı harekata geçen Azerbaycan’a destek veren Türkiye’ye yönelik tepki çeken açıklamalarda bulundu.
Esed’in bir numaralı yardımcılarından biri olan Buseyna Şaban, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilime ilişkin RIA Novosti’ye konuştu.
Ermenistan’a üstü kapalı destek
Türkiye’nin çatışmalarda aktif rol oynadığını öne süren Şaban, ‘Karabağ’da Türkiye’nin çatışmaları resmen körüklediğini görebiliyoruz. Erdoğan’ın açıklaması ise çatışmanIn kışkırtılmasına destek verdiklerini göstermektedir’ dedi.
Şaban, Türkiye’nin hamleleri sonrası uluslararası rolünü güçlendirdiğini öne sürdü.
Rusya’ya teşekkür etti
Yetkili isim, Suriye’yi kan gölüne çeviren Rusya’ya ayrıca teşekkür etti.