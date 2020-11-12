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Dünya Esed rejiminden Araplara yönelik tehdit gibi açıklama: Öldüler!
Dünya

Esed rejiminden Araplara yönelik tehdit gibi açıklama: Öldüler!

Esed rejiminin sözde Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan, Arap Birliği'nin öldüğünü söyleyerek, "Onu kuma gömmeliyiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 08:20:00 -
Esed rejiminden Araplara yönelik tehdit gibi açıklama: Öldüler!

Suriye'de Beşar Esed yönetimi, Arap Birliği'nin tutumundan rahatsız. Kurumun kapatılmasını isteyen Esed rejimi, uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan, Arap Birliği'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ayman Susan, Şam'da dün başlayan ve iki gün sürecek Uluslararası Sığınmacı ve Yerelde Yer Değiştiren Kişiler Konferansı kapsamında Sputnik'e demeç verdi.

Susan, Arap Birliği'nin konferansla ilgili tutumunun sorulması üzerine uluslararası kuruluşu sert sözlerle eleştirdi ve "Arap Birliği öldü, saygı gösterip onu gömmeliyiz" cevabını verdi.

Şam'ın tüm ülkelerle iyi ilişkiler geliştirmekten yana olduğunu savunan Susan, bunun özellikle Arap dünyası için geçerli olduğunu ancak mütekabiliyet koşullarının sağlanması gerektiğini de ileri sürdü.

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Yorumlar

Güney Doğulu

Bebek katili Esad Rejimi ırkçı siyonist emperyalistlerin güdümünde Suriye halkını katlettiği gibi Müslümanların yaşadığı devletlerin birliğini de efendilerinin emri ile yok olmasını isyiyor. Hadfine değil. Kuma gömülecek olan asıl onlardır. Seytanı Lainin i.leridir onlar...
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