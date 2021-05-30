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Dünya Esed rejiminden akılalmaz Türkiye açıklaması
Dünya

Esed rejiminden akılalmaz Türkiye açıklaması

Suriye'yi yerle bir eden katil Esed rejiminden Türkiye ile ilgili skandal bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 15:18:00 -
Esed rejiminden akılalmaz Türkiye açıklaması

Suriye'yi Rusya ile birlikte kan gölüne çeviren Beşşar Esed tarafından Türkiye'ye yönelik akılalmaz suçlamalar geliyor.

Beşar Esed rejimi Dışişleri Bakan Yardımcısı Beşar el Caferi, Türkiye ile görüştüklerini ve bu görüşmelerin sonuçsuz kaldığını öne sürdü.

Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonuna konuşan Caferi, "Türkiye Golan'dan 4 kat daha büyük Suriye toprağını işgal etti" ifadesini kullanarak skandal bir iftirada bulundu.

Türkiye ile Beşar Esed rejimi arasında görüşmelerinin olduğunu kaydeden Caferi, “Suriye ile Türkiye arasında güvenlik görüşmeleri oldu, ancak neticesiz kaldı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Mepa News

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