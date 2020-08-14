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Aktüel

Esed rejimi zorunlu askerliği reddeden 100 kişiyi mayın tarlasına sürdü: 8 ölü, 15 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 12:53:17 -
Esed rejimi zorunlu askerliği reddeden 100 kişiyi mayın tarlasına sürdü: 8 ölü, 15 yaralı

İDLİB (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist guruplar, Dera ilindeki zorunlu askerlik uygulamasını kabul etmeyerek muhaliflerin kontrolündeki bölgelere geçmek isteyen yaklaşık 100 kişilik grubu mayın tarlasına yönlendirdi. Mayınların infilak etmesi sonucu en az 8 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

AA muhabirinin askeri muhalif kaynaklardan edindiği bilgiye göre, rejimin zorla askere almak istediği yaklaşık 100 kişilik grup bu uygulamayı reddederek, muhalif bölgelere geçmek istedi.

Esed rejimi askerleri ve İran destekli terörist grupların refakat ettiği siviller, Dera ilinden getirilerek rejimin kontrolündeki Halep'den Nübbül beldesine götürüldü.

Rejim güçleri, muhaliflerin kontrolündeki Afrin ve İdlib'e geçmek isteyen sivilleri buradan mayın tarlasına yönlendirdi.

Mayınların infilak etmesiyle en az 8 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 15 kişi Afrin'de tedavi altına alındı.

Gruptan geride kalanlardan ise haber alınamıyor.

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