Esed rejimi ve Şii milislerinden koyun katliamı

Hama ili sınırlarında yer alan el Rahcan kasabası Vadi el Dibeh bölgesinde yaşanan olay 1 Mart Salı günü gerçekleşti. Bölge köylülerine ait sürüyü tarayan Şii milis ve Beşşar Esed askerlerinin bazı hayvanları da çalıp yanlarında götürdüğü öğrenildi. Korkunç katliamda bir çoban ölürken 3 çoban da yaralandı.

Esed'e bağlı bazı yerel kaynaklar olayı doğruladı ve sergilenen vahşete ilişkin araştırma başlatıldığını yazdı.

Türkiye gazetesinin haberine göre; yerel kaynaklar saldırının yaşandığı hatta Şii el Nuceba örgütü üyeleri ve Esed birliklerinin bulunduğunu aktardı. Saldırı bölgesinin çöle yakın konumda bulunduğu ve tarıma elverişli arazinin kıtlığı nedeniyle hayvan besiciliğinin tek geçim kaynağı olduğu belirtiliyor. Bu katliamın zor olan şartları daha da ağırlaştıracağı ve insanların mağduriyetini artıracağı bildirildi.