Esed rejimi ve Rusya'nın Kurban Bayramı'nda İdlib'e saldırılarında yerinden edilen 124 bin sivil, Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti.

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