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Esed rejimi pazar yerine saldırdı!

Suriye'de rejim ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde bir pazar yerine düzenlediği toplu, roketli saldırıda bir sivil yaşamını yitirdi, üç sivil yaralandı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 12:02
Esed rejimi pazar yerine saldırdı!

Esed rejimi güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki İdlib'in güneydoğusunda Serakib ilçesi ile Temaniye beldesine Hama ilinin batı kırsalındaki Tel Vasit, El Mansura ve Hırbet El Nakus köylerine yoğun top, roket ve havan saldırısı yaptı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim güçlerinin, İdlib'in güney kırsalında Serakib ilçesindeki pazar yerine düzenlediği saldırıda bir sivil yaşamını yitirdi, en az üç sivil yaralandı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 12:02
  1. Suriye
  2. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi
  3. roket
  4. havan saldırısı
  5. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler)
  6. İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler)
  7. Soçi mutabakatı
  8. Astana ve Soçi Mutabakatı
  9. Esed

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