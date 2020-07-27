Esed rejimi kritik noktada kontrolü kaybetti

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde Esed rejimi güçlerini hedef alan saldırılar gerçekleşmeye devam ediyor.

Rusya ve İran'ın desteğiyle Suriye'nin güneyindeki Dera ilini Temmuz 2018'de muhaliflerden ele geçiren Esed rejimi, bu bölgedeki askeri varlığını korumakta zolanıyor.

Suriye'de 2011 yılında başlayan halk ayaklanmalarının başlangıç noktası olan Dera'da bugünlerde rejim güçlerine yönelik günü birlik saldırılar gerçekleştiriyor.

Askeri araca EYP'li saldırı

Bu saldırılardan sonunucusu dün akşam ilin batı kırsalındaki El Harat-Zemrin yolu üzerinde gerçekleştirildi.

Esed rejimine ait askeri bir araç Dera'nın batısındaki bir noktada seyir halindeyken daha önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle hedef aldındı.

Saldırıda ilk belirlemelere rejim güçlerinden bir kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Meclis üyesinin evi hedef alındı

Öte yandan Dera'nın doğusundaki El Naime kasabasında, halk meclisi üyesi Halid el Abud'un evine yönelik el yapımı patlayıcıyla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda maddi hasar oluştu.

Rejim kontrolü sağlayamıyor

Dera'da meydana gelen olaylar karşısında Esed rejimine bağlı güvenlik güçlerinin genellikle yetersiz kaldığı ifade edilirken, bölgedeki en ufak rejim karşıtı gösterilere dahi askerlerin müdahale ettiği ifade ediliyor.

Bir yılda 560 saldırı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) aktardığı verilere göre, geçtiğimiz yılın Haziran ayından bu yana bölgede bombalı saldırı, suikast ve silahlı saldırılar dahil olmak üzere 560'tan fazla olay yaşandı.

Bu olaylarda şimdiye dek 370'ten fazla kişi hayatını kaybetti. Bunlar arasında

- 9'u kadın, 9'u çocuk 95 sivil

- Rejim askerleri, istihbaratçıları ve rejimle iş birliği yapan kişilerden 179 kişi

- Aralarında liderlerin de olduğu, rejime katılan eski muhaliflerden 57 kişi

- Başta Hizbullah olmak üzere İran destekli Şii milis güçlerden 19 kişi

- Rusya destekli Beşinci Kolordu güçlerinden 19 kişi bulunuyor.

Kaynak: Mepa News