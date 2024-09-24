Esed rejimi İdlib'de katliamı sürdürüyor!
Rusya ve İran tarafından desteklenen Esed rejimi güçlerinin İdlib kırsalında düzenlediği saldırıda bir sivilin can verdiği bildirildi.
Rusya ve İran tarafından desteklenen Esed rejimi güçlerinin İdlib kırsalında düzenlediği saldırıda bir sivilin can verdiği bildirildi.
Esed rejimi güçleri İdlib ve çevresinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde yaşayan sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Esed rejimi güçleri dün İdlib kırsalındaki Teftenaz'da sivil alanları kara bombardımanıyla hedef aldı.
Gerçekleştirilen bombardımanda bir sivilin hayatını kaybettiği, aralarında çocukların da olduğu en az 9 sivilin yaralandığı ifade edildi.
Esed rejiminin sivil alanlara yönelik saldırılarına muhalif gruplar rejim güçlerinin mevzilerini hedef alarak karşılık verdi.
Hizbullah ın başını çektiği İran'a bağlı "direniş ekseni" İdlib'de çocukları öldürmeye devam ediyor. pic.twitter.com/XfTRrw9dMI
— Halid Abdurrahman (@halidabdurrhman) September 20, 2024
Rusya ve İran destekli Esed rejimi güçlerinin İdlib ve çevresinde uzun süredir sivil alanlara yönelik saldırılarını sürdürdüğü biliniyor.
Bölgedeki çatışmasızlık sürecine karşın rejimin devam ettiği saldırılarda yüzlerce sivil hayatını kaybetmiş durumda.
Kaynak: Mepa News