  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Esed rejimi İdlib'de katliamı sürdürüyor!
Dünya

Esed rejimi İdlib'de katliamı sürdürüyor!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Esed rejimi İdlib'de katliamı sürdürüyor!

Rusya ve İran tarafından desteklenen Esed rejimi güçlerinin İdlib kırsalında düzenlediği saldırıda bir sivilin can verdiği bildirildi.

Rusya ve İran tarafından desteklenen Esed rejimi güçlerinin İdlib kırsalında düzenlediği saldırıda bir sivilin can verdiği bildirildi.

Esed rejimi güçleri İdlib ve çevresinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde yaşayan sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Esed rejimi güçleri dün İdlib kırsalındaki Teftenaz'da sivil alanları kara bombardımanıyla hedef aldı.

Gerçekleştirilen bombardımanda bir sivilin hayatını kaybettiği, aralarında çocukların da olduğu en az 9 sivilin yaralandığı ifade edildi.

Esed rejiminin sivil alanlara yönelik saldırılarına muhalif gruplar rejim güçlerinin mevzilerini hedef alarak karşılık verdi.

Hizbullah ın başını çektiği İran'a bağlı "direniş ekseni" İdlib'de çocukları öldürmeye devam ediyor. pic.twitter.com/XfTRrw9dMI

— Halid Abdurrahman (@halidabdurrhman) September 20, 2024
Rusya ve İran destekli Esed rejimi güçlerinin İdlib ve çevresinde uzun süredir sivil alanlara yönelik saldırılarını sürdürdüğü biliniyor.

Bölgedeki çatışmasızlık sürecine karşın rejimin devam ettiği saldırılarda yüzlerce sivil hayatını kaybetmiş durumda.

Kaynak: Mepa News

O plan adım adım işliyor! Sen meseleyi hâlâ anlamadın mı Esed?
O plan adım adım işliyor! Sen meseleyi hâlâ anlamadın mı Esed?

Medya

O plan adım adım işliyor! Sen meseleyi hâlâ anlamadın mı Esed?

Kanalda cesedi bulunan kişinin kimliği belli oldu
Kanalda cesedi bulunan kişinin kimliği belli oldu

Yaşam

Kanalda cesedi bulunan kişinin kimliği belli oldu

Esed yurtdışına kaçan milyonlarca Suriyeli için genel af çıkardı
Esed yurtdışına kaçan milyonlarca Suriyeli için genel af çıkardı

Gündem

Esed yurtdışına kaçan milyonlarca Suriyeli için genel af çıkardı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23