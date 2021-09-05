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Dünya Esed rejimi Dera'da yoğun saldırı başlattı
Dünya

Esed rejimi Dera'da yoğun saldırı başlattı

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde varılan ateşkesi bozup bölge halkını göçe zorlamak isteyen Beşşar Esed rejimi güçleri, yeni bir saldırı dalgası başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 03:35:00 -
Esed rejimi Dera'da yoğun saldırı başlattı

Deralı aktivistlerin kurduğu Horan Özgürleri Topluluğu Sözcüsü Eymen Ebu Nokta, rejim ordusu saflarında yer alan İran destekli 4. Tümen'in, 2.5 aydır abluka altında tuttuğu Dera el-Beled Mahallesi'ni 4 gün aranın ardından yoğun saldırılarla hedef aldığını söyledi.

Esed rejimi güçlerinin 1 Eylül'de varılan ateşkes anlaşmasını bozduğunu kaydeden Ebu Nokta, rejimin yoğun saldırılara başvurarak mahalle sakinlerini göçe zorlamayı amaçladığını ifade etti.

Ebu Nokta, saldırılarda makineli tüfekler, havan topçusu, tank ve grad füzelerinin kullanıldığını aktardı.

Bölge halkı adına müzakereleri yürüten Dera Merkezi Komitesi, 4 Eylül'de Esed rejiminin anlaşmayı bozduğunu açıklamıştı.

Dera'daki olaylar nasıl başladı?

Esed rejimi ve destekçisi Rusya, 25 Haziran'da Dera el-Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki muhaliflerden, ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmelerini ve evlerin aranmasına izin vermelerini istemişti.
Dera'daki Uzlaşı Merkezi ve bölge halkının ileri gelenleri, bu isteğe, Temmuz 2018'de Rusya ara buluculuğunda Esed rejimiyle sadece ağır silahların teslim edilmesi yönünde varılan anlaşmaya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Bunun üzerine Esed rejimi güçleri, Dera el-Beled'de yaşayan yaklaşık 40 bin sivile 25 Haziran'da abluka uygulamaya başlamıştı.

26 Temmuz'da da Esed rejimi güçleri heyeti ile Dera'daki Uzlaşı Merkezi arasında Dera el-Beled Mahallesi'nde yaşayan halkın ve oradaki askeri muhaliflerin ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmeleri, evlerinin aranmasına izin vermeleri ve ablukanın kaldırılması konularında anlaşmaya varılmıştı.

Ancak Esed rejiminin anlaşmanın dışına çıkarak mahalledeki hakimiyetini güçlendirmek amacıyla 29 Temmuz sabahı mahalleye kara operasyonu başlatması üzerine gerginlik Dera ilinin doğu ve batı kırsallarına da sıçramıştı.

Taraflar arasında çıkan çatışmalar sonucu Dera'daki yerel silahlı muhalifler, rejim güçlerine ait çok sayıda kontrol noktasını ele geçirip bazı rejim unsurlarını esir almıştı.

Esed rejimi güçleri heyeti ile Dera'daki Uzlaşı Merkezi arasında Rusya gözetiminde yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine rejim güçleri, mahalleyi 29 Temmuz'dan itibaren aralıklarla havan topu ve tank atışlarıyla hedef aldı.

Dera el-Beled'de bölge halkı adına müzakereler yürüten Merkezi Komite ile Esed rejimine bağlı heyet, 1 Eylül'de Rusya'nın ara buluculuğuyla, bir kez daha görüşmeler yaparak, ateşkes konusunda anlaşmaya varmıştı.

Orta Doğu'daki "Arap Baharı" dalgasının Suriye'ye de sıçramasıyla 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına, Beşşar Esed'e hitaben, "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sende" yazmasıyla başlayan halk ayaklanmasının fitili Dera'da ateşlenmiş, kent yıllar içinde muhaliflerin eline geçmişti.

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