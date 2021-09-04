Esed rejimi BM’ye çağrıda bulundu: İsrail’e karşı acil tedbir alın!

Esed rejimi Dışişleri Bakanlığı, İsrail yönetiminin Suriye topraklarını hedef alan hava saldırılarına ilişkin BM'ye çağrı yaptı.

Bakanlığın, BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı'na gönderdiği mektupta, Suriye'yi hedef alan saldırıların kınanması ve İsrail'e hesap verme mecburiyetinin dayatılmasının yanı sıra saldırıların devamına engel olmak üzere kararlı ve acil tedbirler alınması talep edildi.

Sputnik'in haberine göre Şam, ayrıca İsrail'in Suriye, Filistin ve Lübnan'a karşı işlediği suçlarla ilgili tüm BM kararlarına saygı duymaya zorlanmasını istedi.

Dün devlet ajansı SANA, İsrail'in Şam'a bağlı bir banliyöye hava saldırısı düzenlendiğini bildirmişti.

Hava savunma sistemlerinin füzelerin çoğunu durdurduğunu öne süren ajans, olayda ölen ya da yaralananların olmadığını duyurmuştu.

Tel Aviv'den konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.