0553 313 94 23
impression

Esed rejimi 20 mülteciyi katletti

Lübnan Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muin el-Merabi, Suriye'ye dönen 20 mültecinin Esed rejimine bağlı güçler tarafından öldürüldüğünü söyledi.

04 Kasım 2018 Pazar 13:19
Esed rejimi 20 mülteciyi katletti

Lübnan Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muin el-Merabi, Suriye'ye dönen 20 mültecinin rejim güçleri tarafından öldürüldüğünü belirtti.

"The Daily Star Lübnan" gazetesindeki habere göre, Merabi, Lübnan'dan Suriye'ye dönen mülteciler hakkında yaptığı açıklamada, "Suriye'ye dönen yaklaşık 20 mülteci rejim ordusu tarafından öldürüldü." ifadelerini kullandı.,

Çocuk, yaşlı dinlemediler

Bakan Merabi, en son Lübnan'dan 8 ay önce Suriye'ye dönen üç mültecinin öldürüldüğünü belirterek "Ölen mülteciler, 13 ve 14 yaşındaki iki çocuk ile 50 yaşındaki babalarıydı. Bilgiler, bu üç mülteciyi rejim ordusundan üst düzey bir yetkilinin öldürdüğünü gösteriyor. Suriye'de rejimin kontrolündeki bölgelere dönen mültecilerin hayatları tehlikede." değerlendirmesinde bulundu.

Merabi, bu yıl temmuz ayından bu yana 55 bin Suriyelinin ülkelerine döndüğünü söyledi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 13:19
  1. Muin el-Merabi
  2. Esed rejimi
  3. Suriye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya Başkonsolosluğu açıldı!
    1. Antalya Başkonsolosluğu açıldı!
    2. Ters dönen kamyonet zeytin bahçesine..
    3. 13 ton uyuşturucuyu yakarak imha ettiler
    4. Fitne tohumları saçanlara dikkat!
    5. "İran'ı zayıflatmak, Çin'i..
    6. Oturdun ciğerimize, söktün be Tunceli
    7. Başkan Erdoğan'dan Ege ve Akdeniz..
    8. Kayyım belediyelerden insan ve doğaya..
    9. 80 yaşındaki Ayten ninenin dramı yürek..
    10. Neymar'ın yeni imajı, hayranları..
    11. Avrupa'da ilkokul öğrencisi çocuk,..
    12. Ukrayna ile stratejik ortaklık
    13. Büyük ceza gelebilir! Google ve Rusya..
    14. Pekcan: İran’a ambargoda 8 ülke muaf
    15. Başkan gençlere anlattı! Andımız..
    16. Çavuşoğlu Japonya'da konuştu: Daha da..
    17. Yeni Kaledonya, bağımsızlığa 'hayır'..
    18. Sapkınlık müptelası sözde yazardan..
    19. Ziya Selçuk çocukluk hayalini açıkladı
    20. Atatürk Havalimanı'nda kaza! Yaralılar..
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Erdoğan Rezaleti açıkladı! 'Yüzlerce mescidi kapatıp ahır yaptılar'
    Erdoğan Rezaleti açıkladı! 'Yüzlerce mescidi kapatıp ahır yaptılar'
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Türkiye'den dev hamle! Teröristlerin akıllarını alacak
    Türkiye'den dev hamle! Teröristlerin akıllarını alacak
    Ünlü isme bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti
    Ünlü isme bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti