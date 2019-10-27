Esed medyasının iddiası: Türklerle çatıştık!
Esed rejiminin resmi ajansı Sana, Türkiye ile rejim askerlerinin çatıştığını iddia etti.
Esed rejiminin yayın organları, Resulayn yakınlarında Türk güçleriyle rejim arasında çatışma çıktığını iddia etti.
Haber, devlet yayın organları SANA ve İhbariye tarafından yayımlandı.
Haberde, ülkesi batı ve teröristler tarafından kevgire döndürülen rejim yanlılarının, Türkiye'yi "işgalci" olarak niteledikleri de görüldü.
Birgün'deki habere göre rejimin resmi haber ajansı, söz konusu iddiayı, “Suriye ordusu birlikleri, Ras El Ayn kırsalında Türk işgal güçleri ile çatışmaya girdi.” ifadeleriyle duyurdu.