Esed ile ortak operasyon!..

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuştoğlu'nun Esed rejimiyle ilgili sözleri hakkında çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Sarıkaya'nın yazısı:

KUZEY Suriye'de Ankara Şam arasındaki ilişkinin yeni bir aşamaya geçmesinin doğum sancısı çekiliyor.

Yeni sürecin ilk adımı da muhtemelen ki Tel Rifat bölgesinde yakın zamanda gerçekleşip, kısa sürede tamamlanacak operasyon ile başlayacak.

Bu kapsamda baştan beri iki hedef üzerinde duruluyor; biri Şam ve Rusya ile İran milislerinin etkin olduğu, dün de Azez'deki karakolumuza saldırının merkezi Tel Rifat…

Diğeri ise ABD ile anlaşmanın eşiğinden dönen, sonra da Ruslar ve rejime terk edilen Münbiç sahası…

Her iki sahada da Türkiye’nin, uluslararası arenada kapışıyor görüntüsü ABD ve Rusya’nın ortak engeli ile karşılaştı.

ABD ile sorunu çözmenin olanaksız olduğunu gören Ankara, çözümü Rusya ile bulmak için bir süredir etkin diplomasi yürütüyordu.

Ankara, iki hafta kadar önce Astana kapsamında Rusya ve İran ile Tahran'da gerçekleşen zirvede bölgede operasyon yapma talebini bir daha masaya getirdi...

İran, Tel Rifat bölgesindeki milislerini koruma amacıyla operasyona kesin karşı çıkarken, Rusya bölgede olumsuzluğu artıracak yeni gelişmelere yol açabileceğini ileri sürerek sıcak bakmadığını bildirdi.

SURİYE DİŞİŞLERİ BAKANI DA ORADAYDI

Zirvenin, görünür olmakla birlikte üzerinde durulmayan detayı ise Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdat’ın da aynı gün Tahran’da Astana kapsamında bulunmasıydı.

İran basını, Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ile Faysal Mikdat’ın istihbarat teşkilatlarıyla birlikte görüştüklerini iddia etse de dün Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilileri böyle bir buluşmanın olmadığını belirtti.

AZEZ’DE KARAKOLA SALDIRI

Ancak Tahran Zirvesi'nden beklenen sonuç çıkmadı veya Ankara ile Moskova, İran’a böyle bir payeyi bırakmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Tahran Zirvesi’nin üzerinden iki hafta sonra önceki gün Soçi’de tekrar buluştu.

Erdoğan dönüş yolunda medya mensuplarına, Suriye konusunu ele aldıklarını soru üzerine bildirdi ve Putin’in kendisine, “Mümkün olduğunca bunları, rejimle birlikte çözme yolunu tercih ederseniz çok daha isabetli olur” yaklaşımı gösterdiğini söyledi.

MİT’in, Suriye istihbaratı ile görüştüğünü, buna karşın bölgede terör örgütlerinin at oynatmaya devam ettiğinin de altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı...

Suriye tarafı gereğini yaptığını ileri sürüyor ama Tel Rifat bölgesinden terör örgütlerinin Türk güvenlik güçlerine yönelik yoğun saldırı bitmiyor.

Nitekim dün de Azez’de karakola yaptıkları saldırıda çok sayıda yaralı vardı.

REJİM İLE ORTAK OPERASYON MU?

Bölgede Türkiye önemli bir politikayı da uyguluyor...

Güvenlik güçlerinin yanı sıra Dışişleri Bakanlığı da işbirliği içinde hareket edilmesi konusunda diplomatik mekanizmaları işletiyor.

Nitekim Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bir televizyon programında İran ile teröristlerin bölgeden temizlenmesi için görüşmeler yaptıklarını anımsattı ve şu önemli cümleyi kurdu:

“Rejimin (Şam) yapacağı operasyona da destek veririz. Ama rejimin ılımlı muhalefeti de terörist olarak görmemesi gerekir…”

Bakan Çavuşoğlu’nun diplomatik formatı çok iyi ölçülenmiş açıklaması aslında karşı tarafa verilmiş önemli bir mesajdı.

Ayrıca Şam güçleri ile Ankara yan yana olmasa da ortak hedef IŞİD’e dönük korelasyon içinde operasyonu geçmişte yaptı...

Türkiye kuzeyden ilerlerken, Şam güçleri de aynı anda güneyden hareket etti ve Al Bab sınırında karşılıklı buluşup durdu.

Benzer bir süreç yakın geçmişte İdlib bölgesinde de El Kaide yandaşı örgütlere karşı yapıldı.

TEL RİFAT’A KISA SÜRELİ OPERASYON

Ankara’da beklenti benzer bir operasyonun bu kez Tel Rifat bölgesinde olması…

Birkaç gün içinde Tel Rifat’ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, güneyinde ise Rusya ve Şam’ın bölgedeki terör güçlerine yönelik operasyonundan söz ediliyor.

Yakın geçmişte bölgeye gidip gelen ve saha ile ilgili çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Serhat Erkmen Ankara’nın Moskova ile tahıl sevkiyatı ile başlayıp, Akkuyu santrali ile devam eden adımının bir sonraki aşamasının Şam olması ihtimaline dikkat çekti...

Ankara ve Şam'ın Suriye sahasında birlikte operasyon modelini geliştirmek üzere olduğunu söyleyip ekledi:

“Kısa süre içinde Tel Rifat’a bir operasyon yapılırsa sürpriz olmaz. İran orada zorluk çıkarıyor ama Türkiye Rusya ile bu işi Rusya'nın koordinesinde Şam’ı da katarak kotaracak gibi görünüyor…”

Prof. Dr. Erkmen, Ankara ile Şam arasındaki görüşmelerin uzun süredir devam ettiğini ve istihbarat örgütleri boyutundan diplomatlar seviyesine ulaştırılması için bir beklenti oluşturulduğunun da altını çizdi.

Mülteciler sorununun çözümü için buna ihtiyaç da var...

Hafta boyunca bölgede olan ORSAM’dan Oytun Orhan da dünkü sohbetimizde Tel Rifat ile birlikte Münbiç bölgesinde de operasyon beklediğini bildirdi.

Beklentisinin Münbiç’in kent merkezinin denetimini Türkiye’ye bırakılması, M-4 karayolu ve altında kalan alanların da Rusya ile Şam denetimine terk edilmesi gibi bir formülün çalıştırılabileceğine vurgu yaptı.

BEŞ İSMİN VOLTRAN...

Bölgeyi iyi bilen iki uzman ismin de dün altını çizdiği gibi, yakın zamanda çok kısa süreli, hatta saatlerle ifade edilebilecek zaman içinde Tel Rifat bölgesinde operasyon olma ihtimali yükseldi...

Bunun sonrasında Şam ile ilişkilerin hangi noktaya geleceğini ise diplomasinin mahareti gösterecek.

Şunu belirtmem gerekir ki Türkiye’nin sahada dinamik ve etkin başarısının gerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde beş ismin büyük katkısı var.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın oluşturduğu voltran bölgedeki gücün kimde olduğunu göstermeye önemli katkı verdi…

Şimdi Şam ile yeni bir döneme herkes hazırlıklı olsun…