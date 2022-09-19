"Esed ile görüşürdüm" demişti... Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası Rusya devreye girdi

Türkiye ile Suriye arasında normalleşme söylentileri gündemdeki yerini korurken Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Toplantı için yer temin edebiliriz"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları arasında bir görüşme düzenleme fikrine sıcak baktıklarını söyledi.

Bogdanov, bugün Sputnik haber ajansına yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad'ı bir araya getirmeye hazır olduklarını ve toplantı için yer temin edebileceklerini belirtti.

"Askeri ve özel birimler arasında temaslar var"

Bogdanov, "Elbette böyle bir toplantının çok yararlı olacağını düşünüyoruz. Askeri ve özel birimler arasında bu tür temaslar var, bunları destekliyoruz. Bir araya gelerek ortak bir zemin bulmalarını teşvik ediyoruz" dedi.

"Rusya görüşmeye ev sahipliği yapabilir"

Türkiye'den bu konuda gelen açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını belirten Rus yetkili, Türkiye ve Suriye kabul ederse Rusya'nın böyle bir görüşmeye ev sahipliği yapabileceğini kaydetti.

Ne olmuştu?

İktidarın değişim sinyalleri verdiği Suriye politikasına ilişkin konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı 15 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Liderler bazında bir görüşme olabilir mi?" sorusuna "Ben hiç olmaz diyecek durumda değilim. Bir yerden başlar, bunun düzeyi yükselebilir, inşallah" yanıtını vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay Beşlisi toplantısı için Özbekistan'a gitmeden önce gerçekleştirilen AK Parti MKYK toplantısında "Keşke Esad Özbekistan'a gelseydi, görüşürdüm. Ama o oralara gelemez. Onun yüzünden, onun tutumundan dolayı Suriye bölünmek üzere. O kendi iktidarını korumak için muhaliflerle savaşa tutuştu. Kendi iktidarını korumayı tercih etti. Kendi kontrol ettiği alanları korumayı düşündü. Ama büyük toprakları koruyamadı" dediği ortaya çıkmıştı.