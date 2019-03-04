Esed güçlerini taşıyan araç böyle patlatıldı
Suriye'de Esed güçlerini taşıyan askeri bir araç, seyir halindeyken DAEŞ'li teröristlerin yola döşediği düzenekle patlatıldı. O anlar kameralara böyle yansıdı.04 Mart 2019 Pazartesi 17:46
Petrol ve doğalgaz rezervleri bakımından Suriye'nin en zengin kenti Deyrizor'dan çarpıcı bir görüntü geldi.
DAEŞ, PKK/YPG, Esed rejimi, ABD ve Rusya'nın sahada aktif olduğu kentte, DAEŞ terör örgütü tarafından yola döşenen mayın büyük bir gürültüyle patladı.
Esed güçlerini taşıyan araç patlamanın etkisiyle metrelerce yükseğe savruldu. Yerel kaynaklar araçtaki askerlerin tamamının öldüğünü belirtti.
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