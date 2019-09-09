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Esed Güçleri İdlib'e yönelik saldırılarını sürdürüyor

Suriye'de Esed rejiminin İdlib'deki sivil yerleşimlere 8 gün aradan sonra düzenlediği saldırılarda 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:18
Esed Güçleri İdlib'e yönelik saldırılarını sürdürüyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, 8 gün aradan sonra İdlib'deki sivil yerleşimlere tekrar havan ve roket gibi karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı gerçekleştirdi.

Cephe hatlarını ara ara vurmaya devam eden rejim, sabah saatlerinden bu yana İdlib'in Kefrenbil ilçesi ile Cercenaz beldesi, Tuh, Deyr Şarki, Tel Mennis, Marşimarin, Maarethırme ve Şeyh Mustafa köylerine yoğun atışlar yaptı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kefrenbil ilçesinde okul ve cami hedef alındı. Saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 945 bin 992 sivil yerinden edildi. Aynı süre içinde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk, bin 282 sivil yaşamını yitirdi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 10:18
  1. Esed Rejimi
  2. İdlib

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